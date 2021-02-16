وظائف شاغرة لدى شركة الشايع للتجارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف قسم (الرياض).

– مصمم (الرياض).

– المدير الإقليمي/ المخازن (جدة).

– مدير فئة/ العمليات (جدة).

– مستشار مبيعات (الرياض).

التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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