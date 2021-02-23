وظائف شاغرة لدى متاجر بنده في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من خميس مشيط، والباحة، وبلجرشي، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كاشير (خميس مشيط).

– كاشير (الباحة).

– كاشير (بلجرشي).

– مفتش مراقبة الجودة (جدة).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر