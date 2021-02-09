وظائف شاغرة لدى مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف وحدة الشبكات والاتصالات.

– مهندس أول البرمجيات والتحكم والمحاكاة.

– مهندس التصميم الإنشائي لهياكل الطائرات.

– مهندس تصاميم.

التقديم على وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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