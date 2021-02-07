وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالقصيم.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تعقيم مركزي (جازان).

– طبيب نائب طب الأسرة (الظهران).

– طبيب نائب أسنان (القصيم).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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