وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي، وبمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير أخصائي الجدولة والخانات الزمنية.

– أخصائي الجدولة والخانات الزمنية.

– كبير مفتشين في مطار الملك خالد الدولي.

– مفتش مرافق في مطار الملك خالد الدولي.

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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