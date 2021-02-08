وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أمين المكتبة (للنساء/ جدة): شهادة الدبلوم في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد إداري ثالث (للرجال/ الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 26 جمادى الآخرة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 9 رجب 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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