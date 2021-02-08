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حصاد اليوم
#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية
لحمَلة شهادة الدبلوم

#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

2021/02/08
الساعة 6:21 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
2 التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد أمين المكتبة (للنساء/ جدة): شهادة الدبلوم في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد إداري ثالث (للرجال/ الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 26 جمادى الآخرة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 9 رجب 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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