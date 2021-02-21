وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة الرقيب التجارية

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والهفوف، والخبر، وجدة، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مستودع (الرياض).

– مدير مبيعات صالة العرض (للسعوديين/ الرياض).

– أخصائي/ أخصائية مبيعات (الرياض).

– وكيل مركز الاتصال (الهفوف).

– مصمم جرافيك (للسعوديين/ الخبر).

– أخصائي/ أخصائية مبيعات (الخبر).

– مطور نظم (الخبر).

– محاسب عام (للسعوديين/ الخبر).

– مساعد مدير متجر (الخبر).

– سائق شاحنة (الخبر).

– مسوق معرض/ تاجر مرئي (جدة).

– مسوق معرض/ تاجر مرئي (خميس مشيط).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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