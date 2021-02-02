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#وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الزامل في ينبع
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم

#وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الزامل في ينبع

2021/02/02
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الزامل في ينبع مجموعة الزامل القابضة
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:
2 التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين الصندوق.

– رئيس خدمة الضيافة.

– مشرف الخدمات.

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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