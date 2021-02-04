وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– اختصاصي ترميز طبي/ السجلات الطبية (الرياض).

– اختصاصي سريري (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– محلل المعلومات الصحية (الرياض).

– أخصائي الجدولة والموظفين (الرياض).

– اختصاصي قسم قاعدة البيانات (الرياض).

– مشغل محطة أول (الرياض).

– كبير أخصائيي تصوير أشعة الطب النووي (المدينة المنورة).

– كبير أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة (المدينة المنورة).

– أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة البوزترونية (المدينة المنورة).

– أخصائي تصوير أشعة الطب النووي (المدينة المنورة).

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتي (المدينة المنورة).

– مشرف الخدمات المساندة وممثل المرضى (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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