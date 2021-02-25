وظائف شاغرة للجنسين في أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران والأحساء.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول معالج النطق (الظهران).

– أخصائي/ مهندس تقنية المعلومات (الظهران).

– طبيب أسنان عام (الأحساء).

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر