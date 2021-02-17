وظائف شاغرة للجنسين في المجلس النقدي الخليجي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المجلس النقدي الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدير عمليات تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بمقر المجلس الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف المجلس النقدي الخليجي:

وأبرز المجلس، أنّ الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة

واشترط المجلس على أن يكون المتقدم من مواطني ومواطنات الدول الأعضاء في المجلس النقدي الخليجي “السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر، عمان”.

التقديم على وظائف المجلس النقدي الخليجي:

وأوضح المجلس، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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