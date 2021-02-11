وظائف شاغرة للجنسين في شركة الرقيب التجارية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراجع داخلي (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التدقيق الداخلي، أو إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو نظم المعلومات الإدارية).

– مسوق معرض/ تاجر مرئي (الخبر): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

– مصمم داخلي (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الداخلي.

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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