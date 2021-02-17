وظائف شاغرة للجنسين في شركة محركات الطائرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة محركات الطائرات:

وبينت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الخزينة: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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