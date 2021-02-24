وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مناوب بالمطار (الرياض، والدمام): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– مدير مبيعات وخدمات المطار (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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