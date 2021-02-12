وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مضيف طيران/ مقصورة (عدد 10 وظائف للنساء/ الدمام).

– موظف استقبال (للجنسين/ جدة).

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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