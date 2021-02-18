وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، والخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب التخدير/ وحدة العناية المركزة (عدد 5 وظائف).

– طبيب نائب أول/ وحدة العناية المركزة.

– فني عام معدات طبية.

– فني صيدلة.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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