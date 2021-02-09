وظائف شاغرة للجنسين لدى طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كابتن طائرة A320 (للجنسين/ الرياض، وجدة، والدمام).

– مسؤول أول كبينة A320 (للجنسين/ الرياض، وجدة، والدمام).

– مساعد تنفيذي (للنساء/ جدة).

– محلل إيرادات (للجنسين/ جدة).

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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