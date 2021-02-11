وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول ضمان الجودة.

– أخصائي ضمان الجودة.

– أخصائي أمراض النساء والولادة.

– فني أول تخطيط القلب.

– ممرض أول/ وحدة الأورام.

– ممرض أول/ وحدة الرعاية الصحية السلوكية.

– محلل وظيفي أول لتقنية المعلومات.

– محلل فني أول لتقنية المعلومات.

– ممرض أول/ رعاية مرضى السرطان.

– فني أول معالجة معقمة.

– ممرض أول/ العناية الحرجة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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