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#وظائف فنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
لحمَلة شهادات الدبلوم

#وظائف فنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

2021/02/08
الساعة 8:05 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:
2 التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكا (عدد وظيفتين).

– فني هاتف.

– فني أجهزة الراديو.

– فني بث.

– مفتش ضبط الجودة.

– فني الكهرباء المنخفضة الفولطية.

– مشغل حاسب آلي.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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