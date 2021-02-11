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حصاد اليوم
#وظائف فنية وهندسية بشركة BAE SYSTEMS
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف فنية وهندسية بشركة BAE SYSTEMS

2021/02/11
الساعة 9:31 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية وهندسية بشركة BAE SYSTEMS BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
2 التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكي.

– فني خلية التدريب/ التايفون.

– قائد فريق الأنظمة العامة والدفع.

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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