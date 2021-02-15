وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

List item 1

List item 2

List item 3

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل عمليات السرب (الظهران).

– مشرف التسلح/ التايفون (الطائف).

– فني دعم العمليات/ التايفون (الطائف).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر