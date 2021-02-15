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#وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

2021/02/15
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
2 التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:
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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل عمليات السرب (الظهران).

– مشرف التسلح/ التايفون (الطائف).

– فني دعم العمليات/ التايفون (الطائف).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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