وظائف للرجال والنساء لدى صندوق الاستثمارات العامة

المواطن - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمسميات والشروط والتفاصيل الموضحة أدناه:

تفاصيل الوظائف

• مساعد أول – أخصائي إدارة الاستثمارات Investment Management Professional – Sr. Associate: بكالوريوس في أحد التخصصات إدارة أعمال، مالية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صناعة الاستثمار أو استشارات الاستثمار.

• مساعد نائب الرئيس التنفيذي – أخصائي إدارة الاستثمارات – Investment Management Professional – Assistant Vice President : بكالوريوس في أحد التخصصات إدارة أعمال، مالية وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال صناعة الاستثمارات أو استشارات الاستثمار.

• محلل أبحاث اكتساب المواهب – Talent Acquisition – Research Analyst: بكالوريوس في أحد التخصصات إدارة الأعمال، الموارد البشرية أو ما يعادلهم ولا يشترط توفر الخبرة.

ومن ضمن الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أنه سيتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).







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