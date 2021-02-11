وظائف نسائية شاغرة في كلية الملك فهد الأمنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول) للكادر النسائي، من حمَلة شهادة الدبلوم في التخصصات التالية:

– دبلوم سنة فأعلى في تخصص (مساعد طبيب أسنان).

– دبلوم سنتين فأعلى في تخصصات: (لغة إنجليزية، صيدلة، تمريض).

شروط وظائف كلية الملك فهد الأمنية:

وبيّنت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الدبلوم ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

– أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.

التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية:

وأوضحت الإدارة، أنَّ التقديم سيكون متاح خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/ 7/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 6/ 7/ 1442هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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