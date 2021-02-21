وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الملاحة الجوية

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس امتثال المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– أخصائي هندسة الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات، أو هندسة النظم)، ويفضل شهادة الماجستير.

– محلل ذكاء الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو الهندسة العامة، أو الرياضيات، أو الإحصاء، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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