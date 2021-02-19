وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة إميرسون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحسابات الاستراتيجي/ البتروكيماويات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل لوجستيات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الخدمات اللوجستية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير مبيعات أول (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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