وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الكهرباء

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروعها في مدينة أبها.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس نقل (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مستشار قانوني (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

– محقق قانوني (أبها): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة السعودية للكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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