وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس وحدة الأعمال (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مسؤول/ شريك أعمال الموارد البشرية (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مهندس صيانة (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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