وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة التركي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس/ ممثل الاستدامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الموارد البشرية، أو الإدارة).

– أخصائي مبيعات/ المواد الخام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، أو العلامات التجارية، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة المدنية).

التقديم على وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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