وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع نيوم

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس نظم المعلومات الجغرافية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة الجيوماتكس، أو نظم المعلومات الجغرافية، أو العلوم البيئية، أو تقنية المعلومات).

– مدير هندسة واختبارات الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذي الصلة.

– مدير تطوير الأعمال/ الهيدروجين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية، أو الهندسة).

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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