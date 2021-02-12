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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

2021/02/12
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS بي إيه إي سيستمز
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
2 التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف طلاء المكونات/ التايفون.

– فني أسلحة/ التايفون.

– مشرف إلكترونيات الطيران/ التايفون.

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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