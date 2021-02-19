وعد نايف القاضي لجماهير الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أظهر نايف القاضي، المدير التنفيذي الجديد للنادي الأهلي، رد فعله، بعد تعيينه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الجمعة في المنصب.

تعليق القاضي بعد تعيينه في المنصب:

وغرد القاضي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “اليوم عدت إلى بيتي الأول لبدء مهام عملي كمدير تنفيذي للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، أشكر إدارة النادي على ثقتهم فيّ”.

وتابع القاضي: “سنعمل من أجل ما تحقيق ما يُرضي طموحات جماهير الأهلي، لن نُحقق الأهداف إلا بوقوف الجميع، معنا من إدارة وإعلام وجماهير في خدمة الكيان”.

نايف القاضي يظهر اليوم في تدريبات الأهلي

ومن المقرر حضور القاضي لتدريبات الفريق الكروي الأول مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق، وجه عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشرف على المنتخبات السنية الدكتور خالد بن مقرن، شكره للكابتن القاضي معربًا عن اعتزازه بالفترة التي قضاها القاضي مع الأخضر الأولمبي، وما قدمه من جهود في سبيل إنجاح مسيرة المنتخب، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

وبدأ نايف القاضي عمله مع المنتخبات الوطنية كمدير للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا أثناء مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2017، ومديرًا للأخضر تحت 23 عامًا بدءًا من عام 2018 قبل أن يرحل اليوم.

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