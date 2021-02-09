وفاة المذيع والمخرج عبدالرحمن يغمور

المواطن - الرياض

توفي فجر اليوم الثلاثاء، المذيع والمخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عاماً.

ونعى فراس يغمور نجل المخرج الراحل؛ والده، في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، قائلاً: “أسأل المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته”.

يذكر أن المذيع والمخرج عبدالرحمن يغمور يعد من أقدم المذيعين السعوديين، وهو من مواليد 1936، وبدأ العمل الفني 1956، وعمل في إذاعة جدة، وقدم عديدا من البرامج التليفزيونية والإذاعية، كما عمل مديراً للقناة السعودية الأولى.

وارتبط اسم عبدالرحمن يغمور في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل “يوم جديد” و”بك نستعين”، وكذلك بتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.







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