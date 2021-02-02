وفاة الممثل الأمريكي داستن دايمند عن عمر ناهز 44 عاماً

المواطن - متابعة

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الممثل الأمريكي داستن دايمند DUSTIN DIAMOND الذي اشتهر بدور “سكريتش” في مسلسل “سيفد باي ذا بّل”.

وأعلن روجر بول مدير أعمال الممثل الأمريكي الراحل داستن دايمند DUSTIN DIAMOND أنه توفي بمرض السرطان، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وأوضح بول أن الممثل داستن دايمند البالغ 44 عاماً “لم يتعذب” إذ إن إصابته بالسرطان اكتُشفت قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

انطلاق داستن دايمند

وشكّل مسلسل “هيلو ميس بليس” (1987-1989) نقطة الانطلاق لمسيرة الممثل DUSTIN DIAMOND المولود في كاليفورنيا، وانتقل جزء كبير من فريق هذا المسلسل لاحقاً إلى “سيفد باي ذا بّل”.

وكان هذا المسلسل يُعرَض على محطة “ان بي سي” لمدة أربعة مواسم، وبلغ عدد حلقاته ستاً وثمانين، وحظي بشعبية كبيرة خارج الولايات المتحدة.

وكان المسلسل يتناول الحياة اليومية لطلاب مدرسة ثانوية خيالية في لوس أنجليس هي مدرسة بيسايد الثانوية، مثيراً من خلال أسلوبه البسيط بعض المشاكل الرئيسية للمراهقة.

وتولى داستن دايمند DUSTIN DIAMOND دور التلميذ سامويل “سكريتش” باورز الذي تتناقض اهتماماته وطريقته في التفكير جذرياً مع شخصية زاك موريس (مارك بول غوسيلار)، بطل المسلسل بلا منازع.

كتاب حافل بالأكاذيب

وعلى الرغم من مساهمته في نجاح المسلسل، لم يحصل داستن دايمند لاحقاً سوى على أدوار ثانوية صغيرة في إنتاجات من الدرجة الثانية.

وأصدر دايمند العام 2009 كتاباً بعنوان “بيهايند ذا بِل” أورد فيه الكثير من الأخبار من كواليس المسلسل، لكنّه أقرّ لاحقاً أن كتابه حافل بالأكاذيب.

وفي العام الفائت، كان داستن دايمند الغائب الأكبر عن الموسم الجديد من “سيفد باي ذا بّل” على منصة “بيكوك” الجديدة بمشاركة عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا في المسلسل الأصلي.

في العام 2015، حُكم على داستن دايمند DUSTIN DIAMOND بالسجن أربعة أشهر بتهمة طعن زبون بعد مشادة كلامية.







شارك الخبر