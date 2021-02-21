وفاة عمة الزميل خالد الأحمد

المواطن - الرياض

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى، عمة محرر صحيفة “المواطن” في مدينة جازان خالد الأحمد مساء يوم أمس السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض في مدينة الرياض.

وتمت الصلاة على الفقيدة، مساء اليوم الأحد، في مقبرة النسيم في مدينة الرياض.

والفقيدة والدة كل من: عيسى بن يحيى الحارثي- أحد منسوبي مكافحة المخدرات سابقًا، وأحمد بن يحيى الحارثي- أحد منسوبي الإدارة العامة للمرور سابقًا، ومحمد بن يحيى الحارثي- أحد منسوبي وزارة الدفاع، والمعلم عبدالله بن يحيى الحارثي.

“المواطن” تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

“إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

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