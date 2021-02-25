وفاة والد حارس ليفربول غرقًا في البرازيل

المواطن - مروة نبيل

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توفي والد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أليسون بيكر غرقًا في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلته في جنوب البرازيل.

وفاة والد أليسون بيكر

وأكدت تقارير صحافية، أن دوروتيو ماتشادو فيليو مفتش الشرطة في لافراس دو سول رويترز، ذكر أن جوزيه بيكر صاحب الـ57 عامًا، كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث، أمس الأربعاء، واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وقدم نادي إنترناسيونال البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تعازيه إلى حارسه السابق أليسون بيكر، وقال: “ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل”.

وكان أليسون بيكر قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2018، قادمًا من روما الإيطالي، وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2019، فيما يلعب شقيقه الأصغر موريل في فريق فلومينيسي البرازيلي.

ليفربول يعاني

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تراجع النتائج خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليفقد فرصة الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قد نجح في تحطيم الأرقام القياسية الموسم الرياضي الماضي في طريقه لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا، إلا أنه ابتعد عن المنافسة هذا الموسم بسبب الإصابات وتراجع المستوى.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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