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وفاة وزير البترول السابق وعراب الذهب الأسود أحمد زكي يماني
عن عمر ناهز 90 عاماً

وفاة وزير البترول السابق وعراب الذهب الأسود أحمد زكي يماني

2021/02/23
الساعة 11:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وفاة وزير البترول السابق وعراب الذهب الأسود أحمد زكي يماني
المواطن - الرياض

توفي، صباح اليوم الثلاثاء، وزير البترول الأسبق أحمد زكي يماني في لندن عن عمر ناهز 90 عاماً، وسيتم دفنه في مقابر المعلاة بمكة المكرمة.

ولد أحمد زكي يماني في مكة المكرمة عام 1930، حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية في عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية.

وفاة وزير البترول السابق وعراب الذهب الأسود أحمد زكي يماني - المواطن

وعمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960، وشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1962- 1986، ويُعد أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وطيلة عمله كوزير بترول للسعودية.

وبحلول عام 1990، أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة، هذا وقد نعى نشطاء التواصل الاجتماعي عراب الذهب الأسود عبر وسم “أحمد زكي يماني” داعين له بالرحمة والمغفرة.

وفاة وزير البترول السابق وعراب الذهب الأسود أحمد زكي يماني - المواطن


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