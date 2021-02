ولاية أمريكية تستخدم أموال الضرائب لشراء الهيروين للمدمنين !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يزود ملجأ للمشردين تدعمه مدينة سياتل الأمريكية المدمنين بالهيروين وحقن المخدرات، وبحسب التقارير الإخبارية الأمريكية فإن الولاية تستخدم أموال الضرائب للمساعدة في رفع مستوى المدمنين.

A homeless shelter uses Seattle city funds to feed an addicts deadly disease. Tax dollars are used to buy heroin pipes, syringes, and “booty bumping kits,” which allow users to rectally inject drugs for a more intense high. I discussed my exclusive on @TuckerCarlson Tonight. pic.twitter.com/QhbiK46ydp

