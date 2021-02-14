وليد الفراج : سيبا يطلب الرحيل والشباب يُصعد لـ وزارة الرياضة

قال الإعلامي وليد الفراج: إن البرازيلي سيبا لاعب نادي الشباب، طلب فسخ عقده مع النادي والرحيل عن النادي بعد المشادة التي حدثت بينه وبين أحد إداريي النصر، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الشباب برباعية.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: فريق #الشباب سوف يصدر بيان يتهم به أحد المتواجدين في دكة النصر بتوجيه لفظ عنصري اتجاه سيبا.#قناة_SBC pic.twitter.com/U9VFSTwwKI
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 13, 2021
سيبا مستاء ويطلب الرحيل:
وأشار الفراج قائلًا في برنامجه “الدوري مع وليد”: “اللاعب طلب فسخ العقد والرحيل؛ لأنه لم يتحمل ما قيل له من لفظ عنصري من أحد الإداريين في دكة نادي النصر، ونادي الشباب سيُصعد لوزارة الرياضة وللأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وللاتحاد السعودي لكرة القدم”.
وكان الشباب نجح في الفوز على النصر برباعية دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض.
وسجل لليث كل من الأرجنتيني بانيغا ومواطنه كريستيان جوانكا هدفين واللاعب النيجيري إيغالو هدفًا.
الشباب ينفرد بـ الصدارة بعد الرباعية:
ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة بعد الفوز على النصر، بينما يتواجد النصر بالمركز السابع.
تعليق واحد
طفران ومطفر
وليد الفراج واحد من مثيري الكراهيه في الرياضه ويجب أن يبعد هو والبلطان