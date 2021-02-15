وليد الفراج يقدم حلًا بشأن نهائي البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

قدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج حلًا للاتحاد العربي لكرة القدم بشأن مكان إقامة نهائي البطولة العربية المرتقب بين فريقي الاتحاد والرجاء البيضاوي المغربي.

رسالة وليد الفراج للاتحاد العربي

وغرد الفراج قائلًا اليوم عبر حسابه في “تويتر” : ” اعتذرت المغرب عن استضافة مباراة الوداد المغربي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا، والمباراة ستُنقل للقاهرة يوم 19 فبراير، هل اتضحت الصورة أمام الاتحاد العربي بأن نهائي الاتحاد والرجاء بالبطولة العربية لن يُقام قريبًا”.

وتابع الفراج: ” الحل هو إقامة النهائي في القاهرة أو جدة مثلًا”.

سبب رفض إقامة المباراة في المغرب

وأتى رفض استضافة المغرب لمباراة الوداد وكايزر تشيفز بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بعد تطوره في الفترة الأخيرة.

وأعلن نادي الوداد البيضاوي مؤخرًا عبر حسابه في “الفيسبوك” عن نقل مباراة الوداد وكايزر تشيفز بدوري أبطال إفريقيا لتُقام على ملعب الأهلي We السلام في القاهرة، وهو ملعب النادي الأهلي المصري.

يذكر أن فريق الوداد البيضاوي المغربي كان ودع دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020 من دور الـ4 بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي دور الأربعة.

وكان الاتحاد صعد لنهائي البطولة العربية على حساب الشباب، بينما صعد نادي الرجاء على حساب الإسماعيلي المصري.

شارك الخبر







شارك الخبر