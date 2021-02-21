وهج السعودية تشارك بمعرض آيدكس لدعم توطين التقنيات الدفاعية

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

شاركت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج ” في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 تحت شعار استثمر في السعودية وذلك من خلال الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة عددِ من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.

تطوير قطاع الصناعات العسكرية

ويقام المعرض الذي بدأت فعاليته اعتبارًا من 21 وحتى 25 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتشارك وهج لتمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة –رعاها الله- بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، والسعي إلى المساهمة مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة والتي تقودها الهيئة نحو توطين الصناعة في القطاع بما يزيد عن 50% بحلول العام 2030، واستعراض أبرز ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكًا غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا.

دور شركة وهج في دعم الصناعات السعودية

وقال سلطان الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة : “تلعب الشركة دورًا حيويًا في دعم جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين أحدث التقنيات والمعرفة في قطاع الدفاع، فضلًا عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع الشركات العالمية. كما يشهد القطاع حراكًا غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا.”

وأضاف: “كما تسهم مشاركة «وهج» بالمعرض في اكتساب الخبرات حول اتجاهات الصناعة المتقدمة والتعرف على احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة تعزز الاستقلالية والاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية والسعي لتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030. ليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي وتعظيم مساهمتهم من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن وتمكين المواهب المحلية من تصنيع التقنيات العالمية المستقبلية محليًا”.

معلومات عن شركة وهج

و«وهج» هو الاسم التجاري للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة شركة سعودية برأسمال سعودي تعود ملكيتها إلى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» أحد الشركات الرائدة في مجال البتروكيماويات التي تحتل مركز متقدم ومرموق في السوق السعودي كأحد رواد سوق الأسهم.

اختارت الشركة مدينة الرياض لتكون مقرًا لها في المدينة الصناعية الثانية، وتم تجهيز منشأتها بأحدث المعدات لعمليات تصنيع المعادن وطرقها باستخدام معدات متقدمة جدًا صناعيًا تعمل باستخدام الحاسب الآلي. وتقوم الشركة إضافة إلى أعمال الخراطة الآلية بأعمال الطرق ومعالجتها من خلال الإمكانيات المتوفرة والتي تعمل وهج دائما على تطويرها.

ومن خلال احتياجات السوق السعودي اتخذت وهج عدة مسارات لتلبية جزء من متطلبات السوق، الأمر الذي مكنها من دخول ثلاثة مسارات مهمة وحيوية تتمثل في قطاع الدفاع من خلال تصنيع الذخائر الحربية والتجهيزات العسكرية وصولًا” إلى مجال الدفاع الجوي من خلال تصنيع الذخائر الجوية كمسار ثاني، وأخيرًا قطاع النفط والغاز كمسار ثالث.

إضافة إلى ما سبق فان وهج تعمل دائمًا إلى عمل شراكات استراتيجية لتضمن من خلالها تطوير صناعتها واكتساب خبرات جديدة من شأنها توفير خدمات عالية تخدم من خلالها المملكة العربية السعودية ومن هذه الشراكات على سبيل المثال لا الحصر شركة بورتسموث البريطانية وشركة هانوا الكورية (Hanwaha) وكذلك شركة ريثيون الأمريكية (Rathyeon) في مجال تصنيع ذيل القنابل (AFG air foil group) وكذلك شركة (BAE systems) في تصنيع أجزاء من طائرات الهوك.

ونتيجته لما سبق، تمكنت «وهج» من الحصول على الكثير من الشهادات ومنها شهادة نظم ومعايير إدارة الصحة والسلامة ISO 45001 : 2018 وشهادة نظم ومعايير إدارة الجودة ISO 9001 : 2015 إضافة إلى شهادة نظم ومعايير إدارة البيئة ISO 14001 : 2015 وصولا إلى شهادة نظم ومعايير إدارة الجودة (متطلبات الطائرات لأنظمة الدفاع) AS 9100 : D2016 إضافة إلى التراخيص الصناعية المحلية الصادرة من الهيئة العامة للصناعات.

شارك الخبر







شارك الخبر