ياسر الشهراني يظهر مع الهلال في 300 مباراة

المواطن - محمد سمعه

شارك ياسر الشهراني نجم نادي الهلال مع الأزرق في 300 مباراة في كافة المسابقات، وذلك بعد أن خاض لقاء الاتفاق بالجولة الـ19 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الزعيم يفوز رغم ركلة جزاء الدقيقة الـ93

وكان الشهراني احتُسبت عليه ركلة جزاء لفريق الاتفاق بالدقيقة الـ93، بعد نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، حيث عاد الحكم السنغالي واحتسب ركلة الجزاء بعد أن شاهدها في تقنية الفيديو.

وأعلن نادي الهلال أمس الخميس عن تفاصيل إصابة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو بعد مشاركته في مباراة الاتفاق التي انتهت بفوز الزعيم بثلاثية لهدف.

الهلال يكشف تفاصيل إصابة صالح الشهري وجانج سو

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر تويتر أن جانج هيون سو تعرض لإصابة في العضلة الضامة وسيُجري أشعة للوقوف على حالته.

وأكد النادي أن صالح الشهري سوف يغيب عن مباريات الأزرق لمدة شهر بسبب تعرضه لتمزق في عضلات البطن الجانبية. يذكر أن صالح الشهري انضم لقائمة المصابين في صفوف الأزرق قبل مواجهة النصر يوم الثلاثاء المقبل.

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