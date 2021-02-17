ياسر القحطاني يُدافع عن نجوم الهلال ويكشف أسباب التعثر

المواطن - محمد سمعه

دافع ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن نجوم الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة، كاشفًا في الوقت ذاته أسباب تراجع نتائج الفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما يحدث لـ الهلال أمر طبيعي:

وغرد ياسر القحطاني قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “بعد الهدوء، وجهة نظر خاصة قد يقبلها البعض وقد يختلف معها آخرون، ولكن وجهة نظري الخاصة أن هلالنا بخير وما يحدث له أمر طبيعي، يحدث لأي فريق بالعالم، يصل إلى القمة ويُحقق ما عجز عنه الآخرون، من أجيال سبقته في النادي نفسه، وليس فقط بالنسبة للأندية الأخرى”.

وأضاف القحطاني: “أي لاعب كرة قدم سابق، أو صاحب خبرة في كرة القدم من الجهاز الفني أو الإداري يعي تمامًا أن هناك لحظة يبدأ فيها الفريق في التراجع عن الأداء العالي والتركيز إلى الإرهاق الذهني والبدني، والفريق غير محظوظ لأن لحظة تراجع المستوى، أتت له في أوقات ذروة التنافس أو مراحل الحسم”.

وتابع القحطاني: “اللاعب في هذا التوقيت مهما حاول مضاعفة المجهود أو زيادة العطاء من باب الشعور بالمسؤولية يجد نفسه، لا يستطيع أن يقوم بكامل واجباته، وهذا أمر طبيعي جدًّا وهنا يفقد التركيز ويبدأ في ارتكاب العديد من الأخطاء”.

نجوم الهلال ضحوا وقدموا الغالي والنفيس:

وأنهى القحطاني تغريداته قائلًا: “نجوم الهلال وعلى مدى موسمين متتاليين، تقريبًا ضحوا وحاربوا واجتهدوا وقدموا الغالي والنفيس من أجل إسعاد جماهيرهم، وحققوا ما عجز عنه غيرهم، وتوجوا مجهوداتهم بثلاثية تاريخية، نتيجة ومستوى وحصد نجومهم جميع الجوائز، وعادوا بعد ذلك وتصدروا الموسم الحالي وكانوا بطل الشتاء”.

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