ياسر المسحل يُشيد بمبادرة “نكمل بعض ونصنع الفرق”

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بمبادرة “نكمل بعض ونصنع الفرق”، التي تم إطلاقها مؤخرًا، مؤكدًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُقدم خدمات متميزة للرياضيين.

أ. ياسر المسحل @Yalmisehal – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم – متحدثًا عن حملة #نكمل_بعض_ونصنع_الفرق ومدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمات مميزة للقطاع الرياضي.@saudiFF #منشآت pic.twitter.com/pHiZhU2pLN — منشآت (@MonshaatSA) February 5, 2021

ياسر المسحل يُشيد بالمبادرة

وعلق ياسر المسحل قائلًا: “سعيد اليوم بتواجدي في مبادرة نكمل بعض ونصنع الفرق خالص الشكر والتقدير لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير التجارة ومحافظ منشآت على الدعم الكبير الذي قدموه”.

وتابع ياسر المسحل حديثه قائلًا: “أعتقد أن هناك فرص واعدة وكبيرة جدًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم نرى عددًا كبيرًا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترعى عدد من الأندية السعودية تُساهم بشكل كبير جدًا في تقديم خدمات متميزة للرياضيين”.

واختتم تصريحاته في مقطع الفيديو الذي نشره حساب “منشآت” الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “أعتقد المستقبل واعد لهم جميعًا كافة منصات الاتحاد السعودي لكرة القدم ستكون متاحة للإخوان في منشآت لتسهيل عمل هذه المنشآت التي تُشكل قطاعًا هامًا جدًا لنا كسعوديين وأيضًا لقطاع الرياضة”.

مبادرة نكمل بعض ونصنع الفرق

وكان وزير الرياضة قد دشن قبل يومين بحضور وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، مبادرة “نكمل بعض ونصنع الفرق”، التي تنظمها “منشآت” بالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأندية الرياضية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة بمجال الاستثمار الرياضي ورعايات الأندية، وجذب المزيد من هذا القطاع الحيوي الهام للاستثمار في هذا المجال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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