يوفنتوس يسعى لتجديد عقد رونالدو حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، لمكافأة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو على مستواه المميز بطريقتها الخاصة.

يوفنتوس يطمح لاستمرار رونالدو

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، أن نادي يوفنتوس يسعى لتمديد عقد كريستيانو رونالدو خاصة أنه يشعر بأنه لازال قادرًا على تقديم المزيد.

ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن النجم البرتغالي قد يوقع على تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس والذي ينتهي في يونيو 2022، ليستمر حتى صيف عام 2023.

وشارك رونالدو في 23 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ونجح في إحراز 22 هدفًا، وساهم في وصوله إلى الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وخطف كريستيانو الأنظار مع يوفنتوس خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه قاده لتحقيق الفوز على إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بالإضافة إلى دوره في تأهل الفريق إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أن رونالدو وصل مؤخرًا إلى الهدف رقم 763 في مسيرته، ليصبح أفضل هداف في تاريخ منافسات كرة القدم بشكل رسمي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يوفنتوس هذا الموسم

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان ضد يوفنتوس على ملعب “أليانز ستاديوم”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطالي، لحسم الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وبفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر، ولديه مباراة مؤجلة.







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