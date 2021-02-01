1.3 مليار ريال صافي أرباح بنك البلاد خلال 2020

المواطن - الرياض

أعلن بنك البلاد، تسجيل صافي أرباح بلغت 1.3 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 1.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 8.4 % .

ارتفاع صافي الدخل

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في صافي خسائر / مكاسب الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح.

ارتفاع مصاريف العمليات

من جانب آخر فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة و مصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء.







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