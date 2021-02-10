10 مسكنات طبيعية للألم في المنزل

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يمكن للشخص أن يستغني عن مضادات الالتهاب والأدوية والمسكنات ويستبدلها بـ مسكنات طبيعية للألم، لاسيما وأن العقارات غنية بالمواد الكيمائية والتي تتسبب على المدى الطويل في حدوث مشاكل لأعضاء الجسم، وقد أبرز موقع Daily Health Post بعضها كما يلي.

10 مسكنات طبيعية للألم

1- القهوة للصداع النصفي

تحتوي معظم أدوية الصداع النصفي على كمية صغيرة من الكافيين، وهي نفس المادة الموجودة في بذور القهوة، وهو يزيد من امتصاص الأدوية في بطانة المعدة، ويزيد من فعالية الدواء بنسبة 40% أو أكثر.

2- العسل لعلاج قروح البرد

يحتوي العسل على خصائص مذهلة مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، ووفقًا لبحث تم إجراؤه في مركز دبي الطبي التخصصي في الإمارات، فإن العسل غير المبستر يشفي قروح البرد بنسبة 43% أسرع من الكريمات الموصوفة، فقط ضع القليل من العسل أربع مرات يوميًا في بداية القرحة.

3- الفجل لمشاكل الجيوب الأنفية

ثبت أن الفجل يزيد من تدفق الدم إلى تجاويف الجيوب الأنفية، مما يساعد على فتحها، كما أنه أكثر فاعلية من البخاخات المزيلة للاحتقان، وقد وجد علماء أبحاث ألمان أن ملعقة صغيرة من الفجل مرتين يوميًا تشفي التهابات الجيوب الأنفية أسرع من مزيلات الاحتقان.

4- النعناع لآلام العضلات

يخفف مزيج الماء الدافئ والنعناع من تقلصات العضلات بنسبة 25% وهو أكثر فاعلية من مسكنات الألم، والأفضل من ذلك كله أنه يقلل من تكرار نوبات الألم.

5- الأناناس لعلاج الغازات المعوية

الأناناس مليء بالإنزيمات التي تساعد في تكسير بعض البروتينات المنتجة للغازات في المعدة والأمعاء الدقيقة، وقد وجد الباحثون في جامعة ستانفورد أن كوبًا واحدًا من الأناناس يوميًا يساعد في تخفيف أعراض الغازات المؤلمة والانتفاخ في غضون 72 ساعة؛ لذلك فهو يعد من أبرز مسكنات طبيعية للألم.

6- الشوفان لآلام بطانة الرحم

وجد الباحثون أن النساء اللواتي أدخلن الشوفان في نظامهن الغذائي لمدة ستة أشهر لاحظن أن آلام بطانة الرحم قلت بنسبة تصل إلى 60%، وذلك لأن الشوفان خالٍ من الغلوتين بشكل طبيعي، لذلك فهو يفتقر إلى البروتين الذي يسبب الالتهاب والألم لدى النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي.

7- الملح لعلاج الأظافر المغروزة في اللحم

حمام القدم الدافئ بالملح النقي يوفر الراحة للأقدام ويقضي على الالتهابات المصاحبة لها، وبالإضافة إلى ذلك وجد العلماء في جامعة ستانفورد أن نقع أظافر القدم المصابة في خليط الملح والماء الدافئ يعالج التهابات الظفر المغروز في اللحم في 4 أيام فقط.

8- الزنجبيل لآلام العضلات

يحتوي الزنجبيل على مركب يسمى جينجيرول، والذي يعرف بمنع إنتاج الهرمونات المسببة للألم، وقد وجد باحثون دنماركيون أن أولئك الذين قاموا بدمج ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل المفروم يوميًا شهدوا انخفاضًا بنسبة تصل إلى 63% في آلام المفاصل وآلام العضلات في شهرين فقط.

9- القرنفل لأوجاع الأسنان

يحتوي القرنفل على مركب يسمى الأوجينول، وهو مخدر طبيعي قوي، وإذا وجدت نفسك تعاني من ألم في الأسنان فقم بمضغ فص كامل لتخفيف الألم وتقليل التهاب اللثة.

10- خل التفاح لحرقة المعدة

خل التفاح مذهل واستخداماته لا تعد ولا تحصى، وهو يحل محل دواء حرقة المعدة، أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى نصف كوب ماء، واشربه قبل كل وجبة، وستختفي حرقة المعدة في أقل من 24 ساعة.

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