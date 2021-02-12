12 ساعة متبقية على غلق فترة الانتقالات الشتوية بـ السعودية

المواطن - محمد سمعه

أصبح أمام الأندية السعودية 12 ساعة من أجل حسم الصفقات المطلوبة، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية في المملكة.

وكانت الفترة الشتوية بدأت في 11 يناير الماضي وتستمر حتى السابع من فبراير كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحتى الآن، يُسابق نادي الهلال الزمن من أجل ضم الصفقات التي يحتاجها، خاصة مع تراجع نتائج الفريق الكروي الأول وكان آخرها الخسارة من نادي أبها بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صفقات يسعى الهلال والأهلي لحسمها قبل الغلق

ويرغب الهلال حاليًا في حسم صفقتي البرازيلي تيكسيرا لاعب فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق ومواطنه تياغو جالاردو لاعب وسط إنترناسيونالي البرازيلي قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية.

كذلك يبحث النادي الأهلي عن تدعيم صفوفه بصفقة دفاعية قوية، حيث رُشح للانتقال إلى الراقي مؤخرًا كل من الجزائري جمال بلعمري لاعب ليون الفرنسي والتونسي نسيم هنيد مدافع آيك أثينا اليوناني والمغربي جواد ياميق مدافع نادي بلد الوليد الإسباني.

الشباب الأكثر استفادة من فترة الانتقالات

أما نادي الشباب، فيعد الأكثر استفادة من الفترة الشتوية حيث تعاقد مع صفقات مميزة مثل عبدالله الجوعي من التعاون والنيجيري أوديون إيغالو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

يذكر أن النصر والاتحاد حُرما من إجراء أي صفقات بفترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب عدم حصول أي منهما على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة بالفترة الأخيرة.







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