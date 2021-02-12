12 #وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وتعليمية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والجبيل، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول دعم/ صلاحية الطيران (الطائف).

– مدير المناهج/ البحرية (الجبيل).

– مدير المناهج/ الهندسة (الجبيل).

– كبير مهندسي هياكل الطائرات (الظهران).

– كبير المهندسين الإنشائيين/ التورنادو (الظهران).

– مهندس إدارة برنامج الإجهاد (الظهران).

– مشرف إنتاج رحلات الطيران/ التايفون (الطائف).

– مطور أول ومحاضر/ بحري (الجبيل).

– مطور أول ومحاضر/ الهندسة البحرية (الجبيل).

– فني محركات طائرات (الظهران).

– فني إدارة البيانات/ التايفون (الطائف).

– مدرب ومنسق العمليات (الظهران).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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