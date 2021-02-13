13 مباراة أجبرت الهلال على إقالة لوشيسكو

المواطن - مروة نبيل

شهدت آخر 13 مباراة خاضها الهلال تحت قيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو تراجعًا شديدًا في الأداء والنتائج؛ ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار بإقالته رسميًّا.

إقالة لوشيسكو وتعيين روجيرو ميكالي:

وأعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إقالة رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقررت إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل تعيين فريق الهلال لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي مديرًا فنيًّا للفريق الأول رسميًّا بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يُعاني آخر 13 مباراة:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم يسير بشكل مميز هذا الموسم، قبل أن يتلقى 5 هزائم ويتعادل في مثلهم، ويكتفي بتحقيق الفوز 3 مرات فقط آخر 13 مواجهة، ما أثار غضب الجماهير التي طالبت بضرورة إقالة رازفان لوشيسكو.

وخسر الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الوحدة بنتيجة 2/ 1، أبها بنتيجة 3/ 2، وبهدف دون رد ضد ضمك، وتعادل مع الاتحاد والشباب والفيصلي بنتيجة 1/ 1، وبنتيجة 2/ 2 أمام الباطن، فيما خيم التعادل السلبي على مباراته مع الأهلي.

ونجح الزعيم بقيادة لوشيسكو في الفوز بـ3 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام التعاون بهدفين دون رد، والقادسية بثلاثية مقابل هدف، واكتسح العين بخماسية نظيفة.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بعد الخسارة ضد نظيره الفتح بهدفين دون رد، وخسر لقب كأس السوبر السعودي أمام النصر بثلاثية نظيفة.

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