15 هاتف أيفون سيشملهم التحديث الجديد من أبل

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

من المرجح أن تعلن شركة أبل الشهيرة في المؤتمر العالمي للمطورين (WDC 2021) عن نظام iOS 15 الجديد، والذي سيأتي بتحديثات ومميزات جديدة، وسيتم من خلاله ترقية الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 14.

وستكون هناك بعض الأجهزة التي لن تستطيع الحصول على هذا التحديث الجديد، والذي من المنتظر أن يكون متاحًا هذا العام.

وسيكون التحديث للهواتف الآتية من أبل :

أيفون إس إي الإصدار الثاني

أيفون 7

أيفون 7 بلس

أيفون 8

أيفون 8 بلس

أيفون إكس

أيفون إكس آر

أيفون إكس إس

أيفون إكس إس ماكس

أيفون 11

أيفون 11 برو

أيفون برو ماكس

أيفون 12

أيفون 12 ميني

أيفون 12 برو

أيفون 12 برو ماكس

هواتف لن يتاح لها الإصدار الجديد :

أيفون 6 إس

أيفون 6 إس بلس

أيفون إس إي الإصدار الأول

ولا يعني التحول إلى iOS 15 أن تلك الهواتف ستكون عديمة الفائدة، ولكن إذا كان المستخدم يبحث عن أحدث الميزات والتحديثات الأمنية، فسيحتاج إلى التبديل إلى هاتف ذكي أكثر حداثة من أبل أو بديل له.

ولا يُعرف سوى القليل عن iOS 15، ولكن عددًا من التسريبات أوضحت اقتراحات حول ما إذا كان يمكن لجهاز أيفون الخاص بالمستخدم سيكون قادرًا على تحميل هذا الإصدار الجديد، وكان كل هاتف أيفون قادرًا على تنزيل iOS 13 وأيضًا iOS 14 الذي تم إصداره في عام 2020 قبل الكشف عن سلسلة IOS 14.1، وهو الإصدار الأحدث الذي جاء مع هاتف أيفون 12.







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